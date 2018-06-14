Денис Глушаков: "Болеем за Родину!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил сборную России по футболу с победой над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира.

- С победой, Россия! Вовлекайте жен, детей, друзей, врагов, всех! И болеем за Родину! Мне жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем! - написал Глушаков в своем Инстаграме.

Глушаков не был включен в состав сборной России на домашний чемпионат мира.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу