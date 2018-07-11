Черчесов взял на себя вину за незабитый пенальти Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за выступление нападающего Федора Смолова на чемпионате мира-2018. Также он признался, что пока не общался с форвардом после незабитого пенальти в матче 1/4 финала с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

– Время пройдет – мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги, – сказал Черчесов в эфире RT. – В конце концов это его первый чемпионат мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание.

Смолов принял участие в 5 играх на чемпионате мира и не отметился результативными действиями.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ