Черчесов – об "усах надежды": "Ребята, меня не Надежда зовут!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "Первого канала" высказался о флешмобе "усы надежды", который был организован перед началом чемпионата мира. Специалист отметил, что когда его представляли иностранцам, то называли "нашей надеждой".

– Захожу я в комнату, там иностранцы сидят, и меня представляют: это наша надежда, – сказал Черчесов. – Захожу опять – "это наша надежда". И они так на меня смотрят. Я говорю: ребята, меня не Надежда зовут! Так и здесь – "усы надежды". Многие понимают по-разному, так что вы, пожалуйста, расшифровывайте.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Для национальной команды этот результат является лучшим в новейшей истории.

Команда гордости нашей // До встречи на Евро-2020. Мы там сможем пошуметь //

Спасибо, парни. Вы – лучшие // Чемпионы наших сердец

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь