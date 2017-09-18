Более 10 тысяч омичей смогли увидеть кубок чемпионата мира

Более 10 тысяч жителей и гостей Омска за четыре дня смогли увидеть кубок чемпионата мира, информирует сайт правительства Омской области. Омск стал вторым городом России после Красноярска, куда кубок прибыл в рамках своего официального турне, затрагивающего 24 города России и более 50 стран мира.

"Молодые спортсмены получили уникальную возможность одними из первых в городе сделать фото с легендарным футбольным трофеем, - говорится в сообщении. - В течение двух последующих дней (16 и 17 сентября) все желающие смогли увидеть официальный кубок и сфотографироваться с ним в специальном шатре... В общей сложности за время пребывания официального кубка в Омске его смогли увидеть более 10 тысяч человек.