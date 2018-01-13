Боккетти назвал причины невыхода сборной Италии на чемпионат мира

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает, что Италия после непопадания сборной страны на чемпионат мира-2018 должна обратить внимание на систему подготовки молодых игроков. Напомним, национальная команда уступила шведам в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2018.

- Мы привыкли, что всегда играем на чемпионатах мира и занимаем самые высокие места, а тут такой удар, - цитирует ТАСС Боккетти. - Я переживал этот момент вместе со своими друзьями, которые играют в сборной. Конечно, это тяжело, но нужно двигаться дальше, что-то менять, а не сидеть, опустив голову. Это должно было случиться, чтобы люди начали менять систему.

У Италии на данный момент нет таких игроков, как Паоло Мальдини, Кристиан Вьери, Франческо Тотти. У нас есть хорошие игроки, но таких имен на данный момент нет - это плохо для Италии и итальянского чемпионата. Мы должны уделять больше времени детскому футболу, инфраструктуре.