Бельгия высоко оценила организацию ЧМ-2018

Посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо доволен организацией чемпионата мира-2018, проходящего в России. Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала против сборной Бразилии​.

– К настоящему моменту мы не можем высказать никаких замечаний, – цитируют "Известия" Режибо. – Все проходит очень и очень хорошо. У нас нет практически никаких проблем с бельгийскими болельщиками – только несколько утерянных паспортов и пропавших кошельков. Однако при таком масштабе мероприятия мы считаем это количество происшествий очень незначительным.

Я посмотрел игры в Сочи, Москве, Калининграде и Ростове. Также я приеду в Казань, поскольку следующий матч – против Бразилии – пройдет в пятницу вечером именно в этом городе. Мне повезло, что я могу присутствовать на всех матчах. Бразилия всегда была одной из лучших команд в мире. Для нас большая честь встретиться с этой легендарной сборной в 1/4 финала чемпионата. Сейчас, возможно, впервые в истории у нас есть реальный шанс играть с командой Бразилии на равных. Поэтому можно надеяться на приятный сюрприз для Бельгии.

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