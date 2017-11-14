Аршавин назвал фаворита чемпионата мира-2018

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, побывавший на передаче "Түнгі студия" телеканала "Qazaqstan", назвал фаворита предстоящего чемпионата мира 2018 года, сообщает Sports.kz. Форвард предположил, что турнир выиграет сборная Франции, потому что это "хорошая, молодая команда с сильными игроками".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.