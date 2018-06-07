Англия - Коста-Рика: голы Рэшфорда и Уэлбека принесли англичанам победу

Сборная Англии победила Коста-Рику в товарищеском матче - 2:0. Голами отметились Маркус Рэшфорд и Дэнни Уэлбек.

Обе сборные вышли в финальную стадию чемпионата мира-2018. Для англичан эта игра стала последней перед стартом турнира, костариканцы 11 июня сыграют с Бельгией.

Товарищеский матч

Англия - Коста-Рика - 2:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 13 (1:0). Уэлбек, 76 (2:0).

Англия: Батленд (Поуп, 65), Джоунс, Стоунс (Кэйхилл, 65), Магуайр, Александр-Арнолд (Триппьер, 64), Хендерсон (Алли, 64), Делф, Лофтус-Чик (Лингард, 79), Роуз, Варди (Уэлбек, 61), Рэшфорд.

Коста-Рика: Навас, Уостон, Гонсалес, Кальво, Гамбоа (Смит, 72), Гусман (Техеда, 69), Борхес, Венегас (Боланьос, 61), Кэмпбелл, Овьедо (Матаррита, 60), Уренья.

Предупреждения: Матаррита, 68. Гонсалес, 68.

Судья: Кимура (Япония).

7 июня. Лидс. Стадион "Elland Road".

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