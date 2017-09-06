Андрей Шевченко: "В матче с Исландией все решил один момент на усмотрение судьи"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (0:2) отметил, что результат предопределил эпизод, в котором соперник забил первый гол. По его словам, арбитр встречи мог не засчитывать взятие ворот из-за нарушения на голкипере Андрее Пятове.

- Я бы не сказал, что это большое разочарование, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - Мы знали, что здесь будет тяжелейшая игра, я всех предупреждал. Сегодняшняя игра была решена одним спорным моментом на усмотрение судьи. Там не было нарушения, но если его пересмотреть? Этот момент решил судьбу матча.

Пропустив мяч, мы растерялись на 10 минут. Пропустили еще одну контратаку. У игроков были шансы, но ничего, все будет решаться в последних матчах. Во втором тайме мы растерялись и упустили 10-15 минут игры. Надо отдать должное сопернику. Они хорошо организованы и играли дома при сумасшедшей поддержке. Но все еще впереди.

Не согласен, что таймы вышли разными. Был только провал после пропущенного мяча в спорном моменте. Судья посчитал так. Этот эпизод сыграл большую роль. Мы начали спешить и дали возможность проводить контратаки, растеряли нить игры. Надо было продолжать делать то, о чем мы договорились.

Все будет решаться в последней игры. Исландцы поедут в Турцию, хорваты - в Киев. Будем бороться до конца. Тем эта группа и интересна.