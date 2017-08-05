Андрей Пятов: "Луческу в сборной Турции - это плохая новость для Украины"

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отметил, что с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера сборной Турции у его национальной команды могут возникнуть проблемы. По словам вратаря, румынский специалист хорошо знает украинских игроков. Команды Пятова и Луческу выступают в одной группе отборочного турнра чемпионата мира-2018.
- Интересное решение, - приводит zbirna.com слова Пятова. Но так, как Луческу знает наш чемпионат и наших футболистов… Честно говоря, для сборной Украины это нехорошая новость.
Serenky25
Ну Плаческу сказал в интервью что когда он уходил из турецкого чемпионата то даже компенсацию не взял..Так понравилось...
09:19 5 августа
xSive
Зальет слезами турков
09:11 5 августа
oledjan
Луческу в сборной Турции - это плохая новость для сборной Турции.
08:33 5 августа