04:38 5 августа | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Пятов: "Луческу в сборной Турции - это плохая новость для Украины"

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Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отметил, что с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера сборной Турции у его национальной команды могут возникнуть проблемы. По словам вратаря, румынский специалист хорошо знает украинских игроков. Команды Пятова и Луческу выступают в одной группе отборочного турнра чемпионата мира-2018.

- Интересное решение, - приводит zbirna.com слова Пятова. Но так, как Луческу знает наш чемпионат и наших футболистов… Честно говоря, для сборной Украины это нехорошая новость.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Ну Плаческу сказал в интервью что когда он уходил из турецкого чемпионата то даже компенсацию не взял..Так понравилось...

09:19 5 августа

xSive

Зальет слезами турков

09:11 5 августа

oledjan

Луческу в сборной Турции - это плохая новость для сборной Турции.

08:33 5 августа