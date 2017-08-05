Андрей Пятов: "Луческу в сборной Турции - это плохая новость для Украины"

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отметил, что с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера сборной Турции у его национальной команды могут возникнуть проблемы. По словам вратаря, румынский специалист хорошо знает украинских игроков. Команды Пятова и Луческу выступают в одной группе отборочного турнра чемпионата мира-2018.

- Интересное решение, - приводит zbirna.com слова Пятова. Но так, как Луческу знает наш чемпионат и наших футболистов… Честно говоря, для сборной Украины это нехорошая новость.