Анатолий Бышовец: "Сборная Марокко порадовала в матче с Португалией"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Анатолий Бышовец высказал свое мнение о матче второго тура чемпионата мира Португалия – Марокко. Португальцы победили 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду на 4-й минуте.



– Как вам игра Португалии против Марокко?

– Сборная Марокко порадовала, играющая команда. Причем, это можно назвать комбинационным футболом. Поражение марокканцев от Ирана можно назвать случайностью. Единственное, в чем они уступали, это, может быть, в силовой борьбе. Иранцы – более мощная команда, склонная к разрушению. Но у Марокко очень интересная сборная, выглядит она на фоне соперников очень прилично, в том числе, португальцев. Причем, это заметно и в индивидуальных действиях, и в командных. (Андрей СИЗЯКИН)



Полное интервью Анатолия Бышовца

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