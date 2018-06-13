Алексей Сорокин: "Представители сборных посещали Россию 207 раз"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступил с отчетом на 68-м конгрессе ФИФА. Он отметил, что почти все участники уже прибыли на ЧМ-2018.

– Почти все участники уже прибыли в Россию, – заявил Сорокин. – Три последние команды прибудут сегодня до конца дня. Представители сборных посещали Россию 207 раз, и мы помогли отобрать им подходящее место для базирования. Для болельщиков мы организовали безвизовый въезд и бесплатный проезд между и внутри городов.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня и пройдет на 12 стадионах в 11 городах. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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