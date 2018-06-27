Александр Бородюк: "Испанская федерация поступила правильно, расставшись с Лопетеги"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал мнение о решении испанской федерации футбола уволить Хулена Лопетеги из сборной страны. Лопетели был уволен из сборной за сутки до старта ЧМ-2018 – после того, как стало известно, что он договорился о работе в "Реале" на посту главного тренера.

– Когда ты готовишь сборную, ты не можешь сидеть на двух стульях, – сказал Бородюк в эфире проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018". – Команда это видит. Если бы "Реал" промолчал – это одно, но клуб сделал заявление, и игроки узнали, что он уходит. На мой взгляд, федерация правильно поступила.

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