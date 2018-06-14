Акинфеев – четвертый капитан сборной России на ЧМ

Игорь Акинфеев стал четвертым футболистом, который вывел сборную России на поле в матче чемпионата мира. Ранее в роли капитанов выступали Виктор Онопко, Василий Березуцкий и Дмитрий Харин. (Кирилл БУРДАКОВ)
Капитаны сборной России на чемпионатах мира
|
Капитан
|
Год
|
Соперники
|
Матчи
|
Виктор ОНОПКО
|
1994
|
Камерун – 6:1
|
4
|
|
1998
|
Тунис – 2:0, Япония – 0:1, Бельгия – 2:3
|
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2014
|
Корея – 1:1, Бельгия – 0:1, Алжир – 1:1
|
3
|
Дмитрий ХАРИН
|
1994
|
Бразилия – 0:2, Швеция – 1:3
|
2
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2018
|
Сауд.Аравия
|
1