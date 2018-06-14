18:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев – четвертый капитан сборной России на ЧМ


Игорь Акинфеев стал четвертым футболистом, который вывел сборную России на поле в матче чемпионата мира. Ранее в роли капитанов выступали Виктор Онопко, Василий Березуцкий и Дмитрий Харин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Капитаны сборной России на чемпионатах мира

Капитан

Год

Соперники

Матчи

Виктор ОНОПКО

1994

Камерун – 6:1

4

 

1998

Тунис – 2:0, Япония – 0:1, Бельгия – 2:3

 

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2014

Корея – 1:1, Бельгия – 0:1, Алжир – 1:1

3

Дмитрий ХАРИН

1994

Бразилия – 0:2, Швеция – 1:3

2

Игорь АКИНФЕЕВ

2018

Сауд.Аравия

1

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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