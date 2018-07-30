В Госдуме считают, что обвинения Катара в использовании экс-агентов ЦРУ идут от стран, не заинтересованных в проведении ЧМ-2022

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал “СЭ” публикацию британского издания The Sunday Times, в которой утверждается, что для того, чтобы получить право проведения ЧМ-2022 Катар нанял экс-агентов ЦРУ с целью создания черного PR в отношении конкурентов - США, Корея, Японии и Австралии.

- Не исключаю, что такие статьи могут появляться потому, что в последнее время очень много обвинений в коррупции, в том числе - в футбольной сфере, - говорит Лебедев. - Мы стали свидетелями больших коррупционных скандалов, и многие руководители ФИФА и УЕФА лишились своих постов после соответствующих обвинений. Их выдвигали к чемпионату мира в России, теперь взялись за Катар. Наш ЧМ уже закончился, все прошло замечательно. А следующий турнир еще через четыре года, поэтому страны, которые заинтересованы в том, чтобы не проводить его в Катаре, могут попробовать снова поднять этот вопрос. А это государство таким образом пытается показать свои козыри: мол, были задействованы агенты ЦРУ, именно американской организации, ведь от США идут основные претензии. Катар заранее подумал о том, чтобы иметь аргументы. Молодцы ребята, правильно делают! (Никита АРМАНД)