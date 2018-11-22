Диего Марадона: "Скалони может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам"

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона скептически относится к Лионелю Скалони, который является и.о. главного тренера национальной команды. Он считает, что специалист не подходит для этой работы.

- У нас есть мальчик Лионель Скалони. Не его вина, что он занимает этот пост, но проблема в том, что он думает, что он тренер и хочет попасть на чемпионат мира, - цитирует аргентинца Sport.es. - Он может выйти только на чемпионат мира по мотогонкам, а не на футбольный чемпионат. В Аргентине мы все делаем плохо. Мы ставим тренером Скалони, хотя у нас есть Сесар Луис Менотти, Херардо Мартино, Рикардо Гарека, Марсело Гальярдо и Гильермо Скелотто. Мы в Аргентине живем в перевернутом мире.

Скалони занял пост главного тренера после отставки Хорхе Сампаоли, который покинул команду после ЧМ-2018.