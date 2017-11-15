15:45 | Футбол — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Бывший чиновник ФИФА получил 1 миллион долларов за голос в пользу Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

5

Бывшему вице-президенту ФИФА Хулио Грондоне заплатили не менее 1 миллиона долларов, чтобы он проголосовал за Катар в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, сообщает Inside the Games. Об этом рассказал бывший председатель телекомпании Torneos y Competencias и еще один чиновник ФИФА Алехандро Бурсако в федеральном суде в Нью-Йорке. При этом он отметил, что сам готовил деньги для Грондоне, который скончался в 2014 году, а также для бывшего главы Федерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейры.

Также отмечается, что три телевизионные компании давали Бурсако взятки в обмен на права на трансляцию матчей. Однако сами компании отрицают все обвинения.

Выборы страны хозяйки ЧМ-2022 состоялись в декабре 2010 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

как бы в этом федеральном суде не рассказали ничего про Мутко и курьера Колоскова

16:01

NapoliFC

Самое интересное что Грондоне 3 года назад умер и на него можно что угодно теперь валить:)

15:58

shpasic

а Хулио?

15:53

Андрей Троцкийй

А никто не в курсе, как можно попасть на работу в ту структуру, где за голос дают 1 млн$ ???

15:50