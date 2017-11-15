Бывший чиновник ФИФА получил 1 миллион долларов за голос в пользу Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Бывшему вице-президенту ФИФА Хулио Грондоне заплатили не менее 1 миллиона долларов, чтобы он проголосовал за Катар в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, сообщает Inside the Games. Об этом рассказал бывший председатель телекомпании Torneos y Competencias и еще один чиновник ФИФА Алехандро Бурсако в федеральном суде в Нью-Йорке. При этом он отметил, что сам готовил деньги для Грондоне, который скончался в 2014 году, а также для бывшего главы Федерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейры.

Также отмечается, что три телевизионные компании давали Бурсако взятки в обмен на права на трансляцию матчей. Однако сами компании отрицают все обвинения.

Выборы страны хозяйки ЧМ-2022 состоялись в декабре 2010 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.