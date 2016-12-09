Выпущена новая партия марок с легендами советского футбола

"Почта России" провела спецгашение новой серии марок, посвященных легендам советского футбола, сообщает официальный сайт РФС. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, изготовлены штемпеля специального гашения для Краснодара и 11 городов, принимающих игры ЧМ-2018, а также художественная обложка с марочными листами выпусков 2016 года.

На новой партии изображены Анатолий Банишевский, Валерий Воронин, Анатолий Ильин, Евгений Рудаков, Павел Садырин, Игорь Численко и Альберт Шестернев.

Ранее героями серии марок стали Лев Яшин, Гавриил Качалин, Эдуард Стрельцов, Валентин Бубукин, Валентин Иванов, Юрий Войнов, Сергей Сальников, Виктор Банников, Константин Бесков, Николай Латышев, Слава Метревели, Николай Морозов, Игорь Нетто и Галимзян Хусаинов.