В Сочи не будут ограничивать движение во время ЧМ-2018

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул провел совещание по вопросу перераспределения транспортных потоков в Сочи во время Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. На нем было принято решение не ограничивать въезд в город во время турниров, сообщает efcate.com. Вместо этого предложено реализовать комплекс мер для улучшения транспортной обстановки: более активно задействовать общественный транспорт и выделенные полосы, оптимизировать движение пригородных поездов, использовать перехватывающие парковки, установить дополнительные дорожные знаки.

- Спортивный праздник не должен быть ничем омрачен, - подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков. - Поэтому было принято решение не ограничи­вать движение, что создало бы определенный дискомфорт, а улучшить транспортный сервис болельщиков и отдыхающих за счет созидательных мер. Оптимизация транспортной логистики должна улучшить обстановку на дорогах города как для жителей, так и для туристов.

Сочи примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал, а также 3 матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.