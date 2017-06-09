"Ростов Арена" готова на 80 процентов

Строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону завершено на 80 процентов, сообщает официальный сайт правительства региона. На строительной площадке полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия. С опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет монтаж подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, идут работы по устройству дренажной системы и системы орошения.

- Особенность стадиона - витражный фасад, составленный из металлоконструкций и стекла, сегодня монтажные работы завершены на 40 процентов, - пояснил заместитель губернатора области Сергей Сидаш. – Еще одна особенность - трибуны "Ростов-Арены" сконструированы таким образом, что происходящее на поле будет хорошо видно из любой точки, зрители без помех смогут наслаждаться игрой.

В настоящее время на объекте работает более 1200 человек, задействовано около 70 единиц техники: самосвалы, погрузчики, асфальтоукладчики. Стадион должен быть готов до 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, и первые матчи планируется провести уже в ноябре.

"Ростов Арена" примет четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.