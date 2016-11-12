Немцы забили 8 безответных голов в ворота сборной Сан-Марино

Сборная Германии нанесла крупное поражение команде Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Счет встречи – 8:0. Три гола забил полузащитник Серж Гнабри, дебютировавший в составе сборной. Предыдущий хет-трик дебютанта немецкой команды в исполнении Дитера Мюллера состоялся ровно 40 лет назад. Подопечные Йоахима Лева одержали четвертую победу в четырех играх и лидируют в турнирной таблице.

В параллельных встречах Чехия взяла верх над Норвегией со счетом 2:1, а Северная Ирландия разгромила Азербайджан - 4:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа С

4-й тур

Сан-Марино – Германия – 0:8 (0:3)

Голы: Хедира, 7 (0:1). Гнабри, 9 (0:2). Хектор, 32 (0:3). Гнабри, 58 (0:4). Хектор, 65 (0:5). Гнабри, 76 (0:6). Стефанелли, 82 - в свои ворота (0:7). Фолланд, 85 (0:8).

Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Ф.Витайоли, Чезарини, Берарди, Д.Симончини, Гасперони, Този (Доменикони, 58), Зафферани (Бролли, 83), М.Витайоли (Хирш, 90+1), Стефанелли.

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Хектор, Киммих, Хенрикс, Хедира (Горецка, 77), Мюллер, Гюндоган, Гнабри, Гомес (Майер, 71), Гетце (Фолланд, 71).

Предупреждение: М.Витайоли, 60.

Судья: Кучин (Казахстан).

Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Чехия - Норвегия - 2:1 (1:0)

Голы: Крменчик, 11 (1:0). Змргал, 47 (2:0). Кинг, 87 (2:1).

Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Брабец, Новак, Хоржава, Крейчи (Скалак, 86), Дочкал, Змргал, Дроппа (Павелка, 81), Крменчик (Шик, 81).

Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Форрен, Элабделлауи, Алеесами, Шельбред (Меллер Дели, 51), Теттей, Хенриксен (Диоманде, 61), Йохансен, Кинг, Бергет (Элиунусси, 71).

Предупреждения: Алеесами, 24. Дочкал, 77.

Судья: Нейхейс (Голландия).

Прага. Стадион "Eden".

Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0 (2:0)

Голы: Лафферти, 27 (1:0). Маколи, 40 (2:0). Маклафлин, 66 (3:0). Брант, 83 (4:0).

Судья: Тюрпен (Франция).

Белфаст. Стадион "Windsor Park".