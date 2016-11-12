Немцы забили 8 безответных голов в ворота сборной Сан-Марино

Сборная Германии нанесла крупное поражение команде Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Счет встречи – 8:0. Три гола забил полузащитник Серж Гнабри, дебютировавший в составе сборной. Предыдущий хет-трик дебютанта немецкой команды в исполнении Дитера Мюллера состоялся ровно 40 лет назад. Подопечные Йоахима Лева одержали четвертую победу в четырех играх и лидируют в турнирной таблице.
В параллельных встречах Чехия взяла верх над Норвегией со счетом 2:1, а Северная Ирландия разгромила Азербайджан - 4:0.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа С
4-й тур
Сан-Марино – Германия – 0:8 (0:3)
Голы: Хедира, 7 (0:1). Гнабри, 9 (0:2). Хектор, 32 (0:3). Гнабри, 58 (0:4). Хектор, 65 (0:5). Гнабри, 76 (0:6). Стефанелли, 82 - в свои ворота (0:7). Фолланд, 85 (0:8).
Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Ф.Витайоли, Чезарини, Берарди, Д.Симончини, Гасперони, Този (Доменикони, 58), Зафферани (Бролли, 83), М.Витайоли (Хирш, 90+1), Стефанелли.
Германия: тер Штеген, Хуммельс, Хектор, Киммих, Хенрикс, Хедира (Горецка, 77), Мюллер, Гюндоган, Гнабри, Гомес (Майер, 71), Гетце (Фолланд, 71).
Предупреждение: М.Витайоли, 60.
Судья: Кучин (Казахстан).
Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".
Чехия - Норвегия - 2:1 (1:0)
Голы: Крменчик, 11 (1:0). Змргал, 47 (2:0). Кинг, 87 (2:1).
Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Брабец, Новак, Хоржава, Крейчи (Скалак, 86), Дочкал, Змргал, Дроппа (Павелка, 81), Крменчик (Шик, 81).
Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Форрен, Элабделлауи, Алеесами, Шельбред (Меллер Дели, 51), Теттей, Хенриксен (Диоманде, 61), Йохансен, Кинг, Бергет (Элиунусси, 71).
Предупреждения: Алеесами, 24. Дочкал, 77.
Судья: Нейхейс (Голландия).
Прага. Стадион "Eden".
Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0 (2:0)
Голы: Лафферти, 27 (1:0). Маколи, 40 (2:0). Маклафлин, 66 (3:0). Брант, 83 (4:0).
Судья: Тюрпен (Франция).
Белфаст. Стадион "Windsor Park".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/