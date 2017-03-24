Лоран Косьельни: "Между Францией и Люксембургом большая разница, но не забывайте Исландию на Euro-2016"

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембрга отметил, что не стоит недооценивать соперника. По его мнению, пример Исландии на Euro-2016 является показательным. Тогда исландцы дошли до 1/4 финала турнира.

- Существует большая разница между Францией и Люксембургом (6-е и 135-е места в рейтинге ФИФА соответственно. - Прим. "СЭ"), - цитирует L'Equipe Косьельни. - Но помните Исландию? Никто не ставил на них на Euro-2016, и все же... Так и Люксембург будет делать все, что нужно для победы.