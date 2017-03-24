Козловский стал послом ЧМ-2018

Российский актер Данила Козловский официально представлен как посол ЧМ-2018. Торжественное посвящение произошло на стадионе "Краснодара" в преддверии товарищеского матча между Россией и Кот-Д'Ивуаром.
Чемпионат мира-2018 пройдет в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Перед матчем в Краснодаре Данилу Козловского представили как почетного посла чм-2018 pic.twitter.com/vj3kxpI6WR– Филипп Папенков (@PippoGranato) 24 марта 2017 г.
Ботаникум
И куда он будет "посылать" этот ЧМ????????
19:54