Козловский стал послом ЧМ-2018

Российский актер Данила Козловский официально представлен как посол ЧМ-2018. Торжественное посвящение произошло на стадионе "Краснодара" в преддверии товарищеского матча между Россией и Кот-Д'Ивуаром.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Перед матчем в Краснодаре Данилу Козловского представили как почетного посла чм-2018 pic.twitter.com/vj3kxpI6WR – Филипп Папенков (@PippoGranato) 24 марта 2017 г.

Трансляция матча Россия - Кот-Д'Ивуар