18:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Козловский стал послом ЧМ-2018

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Российский актер Данила Козловский официально представлен как посол ЧМ-2018. Торжественное посвящение произошло на стадионе "Краснодара" в преддверии товарищеского матча между Россией и Кот-Д'Ивуаром.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Трансляция матча Россия - Кот-Д'Ивуар

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

И куда он будет "посылать" этот ЧМ????????

19:54

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