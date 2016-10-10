Хулен Лопетеги: "Преданность Пике сборной Испании не вызывает сомнений"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подчеркнул, что преданность национальной команде защитника Жерара Пике не вызывает никаких сомнений. Футболист вышел на игру отборочного турнира чемпионата мира с Албанией (2:0) в форме, на которой отсутствуют национальные цвета на рукавах. Позже в федерации футбола Испании подчеркнули, что игрок не удалял их, а это особенность футболок с длинным рукавом. После игры 29-летний футболист заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира-2018. По его словам, скандал, спровоцированный прессой из-за ситуации с формой, стал последней каплей.

– Эта ситуация не заслуживает того, чтобы ее активно комментировали, – приводит FourFourTwo слова Лопетеги. – Мне это не кажется серьезным. Я понимаю Пике. Хочу лишь сказать, что он провел блестящую игру и был одним из лучших на поле, как и в игре с Италией. Больше мне нечего добавить. Нужно подождать, когда эмоции пройдут. Преданность Пике не вызывает сомнений.