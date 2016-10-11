Гол форварда "Динамо" принес Черногории победу над Данией

Сборная Дании на своем поле потерпела поражение от Черногории в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал форвард Фатош Бечирай, выступающий за московское "Динамо". Таким образом, черногорцы поднялись на первое место в турнирной таблице группы Е.

В другой встрече Польша вырвала победу у сборной Армении, которая с 30-й минуты играла в меньшинстве. Автором победного гола на 95-й минуте встречи стал Роберт Левандовски.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

Дания - Черногория - 0:1 (0:1)

Гол: Бечирай, 32.

Дания: Шмейхель, Йергенсен Занка (Йергенсен, 83), Кьер, Анкерсен, Кристенсен, Дурмиси, Делэйни, Эриксен, Хейбьерг (Систо, 63), Фишер (Корнелиус, 70), Поульсен.

Черногория: Божович, Томашевич, Савич, Симич (Шофранац, 70), Вешович (Мьюшкович, 90), Вукчевич, Марушич, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 63), Йоветич, Бечирай.

Предупреждения: Поульсен, 51. Фишер, 66. Вешович, 66. Делэйни, 90+1.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

Польша - Армения - 2:1 (0:0)

Голы: Мкоян, 48 - в свои ворота (1:0). Пизелли, 50 (1:1). Левандовски, 90+5 (2:1).

Польша: Фабяньски, Глик, Енджейчик (Вшолек, 34), Ционек, Блащиковски, Крыховяк, Грощицки (Капустка, 70), Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Теодорчик (Вильчек, 85).

Армения: Бегларян, Минасян, Мкоян, Айрапетян, Ароян, Андонян, Пизелли (Акопян, 85), Маноян, Оганесян (Езбилис, 61), Мурадян (Восканян, 34), Григорян.

Предупреждения: Андонян, 28. Ционек, 35. Бегларян, 73. Блащиковски, 87.

Удаление: Андонян (А), 30.

Судья: Кружляк (Словакия).