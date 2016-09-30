16:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА утвердит специальные условия товарищеских матчей сборной России

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Совет ФИФА утвердит специальные условия проведения товарищеских матчей сборной России как страны-хозяйки ЧМ-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Это решение будет принято на заседании организации, которое пройдет 13 - 14 октября в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что в связи с тем, что сборная Косова выступит в группе I в отборочном турнире ЧМ-2018, а сборная Гибралтара – в группе H, Россия будет проводить товарищеские матчи с неевропейскими командами в дни, зарезервированные для проведения матчей национальных команд. Также Россия получит помощь от УЕФА при выборе потенциальных соперников.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3667847

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RoyalHunter

с турками товарняк уже скатали. надо бы с Украиной сыграть, а лучше дважды - здесь и на выезде

17:11

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