Джо Харт: "Наша цель - Россия"

Вратарь сборной Англии Джо Харт после победы над Литвой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира отметил важность достигнутого результата.

– Нельзя сказать, что сыграли великолепно, но мы забили голы, которые хотели, – цитирует Харта ITV. – Литва оказалась более сильной командой, чем они сами думают, надо отдать им должное. Мы очень ценим поддержку зрителей, особенно в День матери. Конечно, мы хотели забить пять или шесть, но не смогли. Однако мы победили, находимся на первом месте и намерены поехать в Россию.

Дефо сделал то, что он делает всегда. Варди отлично выглядел с Германией, но Джермейн положил начало сегодня. Варди продолжил и снял все вопросы. Иметь таких нападающих, которые забивают голы, просто великолепно.

Как я чувствую себя в роли капитана? Наш капитан – Руни. Я это знаю. Это знают Хендерсон и Кэйхилл. Просто сегодня кроме меня никого не осталось. Я горжусь тем, что вел сегодня сборную своей страны.