22:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джо Харт: "Наша цель - Россия"

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Вратарь сборной Англии Джо Харт после победы над Литвой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира отметил важность достигнутого результата.

– Нельзя сказать, что сыграли великолепно, но мы забили голы, которые хотели, – цитирует Харта ITV. – Литва оказалась более сильной командой, чем они сами думают, надо отдать им должное. Мы очень ценим поддержку зрителей, особенно в День матери. Конечно, мы хотели забить пять или шесть, но не смогли. Однако мы победили, находимся на первом месте и намерены поехать в Россию.

Дефо сделал то, что он делает всегда. Варди отлично выглядел с Германией, но Джермейн положил начало сегодня. Варди продолжил и снял все вопросы. Иметь таких нападающих, которые забивают голы, просто великолепно.

Как я чувствую себя в роли капитана? Наш капитан Руни. Я это знаю. Это знают Хендерсон и Кэйхилл. Просто сегодня кроме меня никого не осталось. Я горжусь тем, что вел сегодня сборную своей страны.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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23:45

higagy

Вы заголовок с потолка взяли? В тексте ничего подобного даже близко нет.

23:05

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