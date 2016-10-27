Арена чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону будет сдана к декабрю 2017 года

На строящейся в Ростове-на-Дону арене чемпионата мира-2018 начался демонтаж временных металлоконструкций, которые поддерживают кровлю сооружения. На данный момент кровля практически смонтирована и ее осталось покрыть мембраной.

– Опережения срока удалось добиться благодаря координации работы и слаженной деятельности всех участников процесса: заказчика, подрядчика, правительства Ростовской области, администрации города, подрядных организаций, – приводит портал welcome2018.com слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. – Безусловно, это еще и жесткий контроль со стороны губернатора Василия Голубева. По его поручению создана система контроля, состоящая из 13 рабочих групп, одна из которых ведет надзор за строительством спортивных объектов. Возникающие вопросы оперативно решаются.

Параллельно мы начали работы по благоустройству прилегающей территории и возведению ограждений спортивного сооружения. Часть площадей вокруг стадиона с восточной стороны уже асфальтирована, начинается укладка основания под плитку. Так что можно с уверенностью констатировать, что "Ростов Арена" будет сдана вовремя – к декабрю 2017 года.

В Ростове-на-Дону пройдут 4 матча группового этапа чемпионата мира-2018, а также встреча 1/8 финала. Турнир пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.



