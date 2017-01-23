10 тысяч зрителей протестируют стадион "Санкт-Петербург" в феврале

11 февраля 10 тысяч посетителей стадиона "Санкт-Петербург" получат возможность его протестировать, сообщает официальный сайт арены. Стадион, возводившийся с 2007 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию в конце декабря.

"10 тысяч посетителей стадиона получат возможность первыми увидеть и технически проверить стадион на его готовность к важным событиям, которые ему скоро предстоит принять. Задача этого события – не только увидеть своими глазами это грандиозное сооружение, но и помочь протестировать его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет живая, настоящая и народная проверка!" - говорится в сообщении пресс-службы.

Стадион на Крестовском острове примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на нем пройдут три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.