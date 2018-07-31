Неймару и не снилось. Настоящий нокаут в женском футболе. Видео

В матче товарищеского турнира (Tournament of Nations) женских сборных Австралии и США (1:1) одной из футболисток сильно попали мячом в лицо. Американка хотела выбить мяч со своей половины поля, но мяч почти в упор со всей силы попал в лицо австралийке. Последняя упала, но через некоторое время после оказания помощи спокойно поднялась и продолжила встречу.

Нокаут! В матче женских сборных Австралии и США произошло то, что Неймар видит в кошмарных снах 💃💀 pic.twitter.com/apE0bWARxL – Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 31 июля 2018 г.