16:18 | Футбол — Женский футбол

Неймару и не снилось. Настоящий нокаут в женском футболе. Видео

В матче товарищеского турнира (Tournament of Nations) женских сборных Австралии и США (1:1) одной из футболисток сильно попали мячом в лицо. Американка хотела выбить мяч со своей половины поля, но мяч почти в упор со всей силы попал в лицо австралийке. Последняя упала, но через некоторое время после оказания помощи спокойно поднялась и продолжила встречу. 

 

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