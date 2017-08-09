Жозе Моуринью: "В чемпионате Англии нет команд уровня "Реала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча за Супрекубок УЕФА против "Реала" (2:1) отметил, что соперник является командой другого уровня. По его словам, мадридцы превосходят все команды английской премьер-лиги.

- Я доволен многими аспектами нашей игры, - приводит пресс-служба УЕФА слова Моуринью. - В премьер-лиге нет "Реала". У нас команда топ-класса, но у "Реала" просто другой уровень, там игроки с нереальными качествами. Невозможно повторить полузащиту "Реала" - нет другого Модрича, другого Крооса, другого Иско, другого Каземиро. Во втором тайме мы нашли способ, как создать им проблемы. Мы играли в футбол, который им не нравится. Я доволен тем, как отреагировала команда на 0:2. Мы создали отличный момент. Затем при счете 1:2 у Маркуса Рэшфорда был прекрасный шанс, когда он вышел один на один. Мы бились до последней секунды, это здорово.