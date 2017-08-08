"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал Суперкубок УЕФА

"Реал" в матче за Суперкубок УЕФА в македонском Скопье обыграл "Манчестер Юнайтед" – 2:1.
В первом тайме счет открыл Каземиру, а во второй половине Иско удвоил преимущество победителия Лиги чемпионов. Ромелу Лукаку смог отыграть один мяч, однако большего комаде Жозе Моуринью добиться не удалось.
Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов ("Реал") и Лиги Европы ("Манчестер Юнайтед").
Суперкубок УЕФА
"Реал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2:1 (1:0)
Голы: Каземиру, 24 (1:0). Иско, 52 (2:0). Лукаку, 62 (2:1).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Криштиану Роналду, 83), Иско (Васкес, 74).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Эррера (Феллаини, 56), Матич, Погба, Мхитарян, Лукаку, Лингард (Рэшфорд, 46).
Предупреждения: Лингард, 42. Карвахаль, 84. Серхио Рамос, 86. Рэшфорд, 90+4.
Судьи: РОККИ. Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).
8 августа. Скопье. Стадион "National Arena Filip II".
Zello
Ожидаемая победа подопечных Зидана на классе. Правда чемпионат мира по легкой атлетике был поживее чем этот предсезонный матч.
00:16
Duckhunter68
Фламенко, ты про офсайд расскажи судье Атейкину в матче барсы с псж! И про пенальти в ворота псж, которого и в помине не было...
00:13
Duckhunter68
Браво, РЕАЛ! Вне всякого сомнения: РЕАЛ - сильнейший клуб на планете!!!
00:08
Flamenco
Жалко МЮ струсил немного! Гол Каземиру из офсайда
00:08
Thomas_Boy_
Новоуепинни __________ Это ты еще инстик Исинбаевой не видел.
00:00
Новоуепинни
Фэйсбук Реброва и сеструхи намного интереснее, лучше бы их транслировали
23:58 8 августа
NF
Игра особо не запомнится, останется лишь результат. Итог предсказуем. Все же, между ЛЧ и ЛЕ есть разница. А Алекс Фергюсон давно на пенсии...
23:54 8 августа
Thomas_Boy_
Суперматч. Чуть не уснул.
23:51 8 августа