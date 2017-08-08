23:40 8 августа | Футбол — Суперкубок УЕФА

"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал Суперкубок УЕФА

Сегодня. Скопье. "Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1. ИСКО празднует победный гол. Фото AFP
Сегодня. Скопье. "Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1. ИСКО празднует победный гол. Фото AFP
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"Реал" в матче за Суперкубок УЕФА в македонском Скопье обыграл "Манчестер Юнайтед" – 2:1.

В первом тайме счет открыл Каземиру, а во второй половине Иско удвоил преимущество победителия Лиги чемпионов. Ромелу Лукаку смог отыграть один мяч, однако большего комаде Жозе Моуринью добиться не удалось. 

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов ("Реал") и Лиги Европы ("Манчестер Юнайтед"). 

Суперкубок УЕФА

"Реал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: Каземиру, 24 (1:0). Иско, 52 (2:0). Лукаку, 62 (2:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Криштиану Роналду, 83), Иско (Васкес, 74).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Эррера (Феллаини, 56), Матич, Погба, Мхитарян, Лукаку, Лингард (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Лингард, 42. Карвахаль, 84. Серхио Рамос, 86. Рэшфорд, 90+4.

Судьи: РОККИ. Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).

8 августа. Скопье. Стадион "National Arena Filip II".

Трансляция матча "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Zello

Ожидаемая победа подопечных Зидана на классе. Правда чемпионат мира по легкой атлетике был поживее чем этот предсезонный матч.

00:16

Duckhunter68

Фламенко, ты про офсайд расскажи судье Атейкину в матче барсы с псж! И про пенальти в ворота псж, которого и в помине не было...

00:13

Duckhunter68

Браво, РЕАЛ! Вне всякого сомнения: РЕАЛ - сильнейший клуб на планете!!!

00:08

Flamenco

Жалко МЮ струсил немного! Гол Каземиру из офсайда

00:08

Thomas_Boy_

Новоуепинни __________ Это ты еще инстик Исинбаевой не видел.

00:00

Новоуепинни

Фэйсбук Реброва и сеструхи намного интереснее, лучше бы их транслировали

23:58 8 августа

NF

Игра особо не запомнится, останется лишь результат. Итог предсказуем. Все же, между ЛЧ и ЛЕ есть разница. А Алекс Фергюсон давно на пенсии...

23:54 8 августа

Thomas_Boy_

Суперматч. Чуть не уснул.

23:51 8 августа