"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал Суперкубок УЕФА

"Реал" в матче за Суперкубок УЕФА в македонском Скопье обыграл "Манчестер Юнайтед" – 2:1.

В первом тайме счет открыл Каземиру, а во второй половине Иско удвоил преимущество победителия Лиги чемпионов. Ромелу Лукаку смог отыграть один мяч, однако большего комаде Жозе Моуринью добиться не удалось.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов ("Реал") и Лиги Европы ("Манчестер Юнайтед").

Суперкубок УЕФА

"Реал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: Каземиру, 24 (1:0). Иско, 52 (2:0). Лукаку, 62 (2:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Криштиану Роналду, 83), Иско (Васкес, 74).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Эррера (Феллаини, 56), Матич, Погба, Мхитарян, Лукаку, Лингард (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Лингард, 42. Карвахаль, 84. Серхио Рамос, 86. Рэшфорд, 90+4.

Судьи: РОККИ. Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).

8 августа. Скопье. Стадион "National Arena Filip II".

Трансляция матча "Реал" - "Манчестер Юнайтед"