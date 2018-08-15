Рамос в третий раз забил "Атлетико" в матчах за титул

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос, реализовав пенальти в ворота "Атлетико" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА, довел число мячей в ворота "матрасников" до пяти. Этот гол стал третьим, забитым в игре за титул – ранее он отличался в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2016 годов.

Кроме того, Рамос забивал в ворота "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Испании-2010/11 и 1/8 финала Кубка Испании-2014/15.

"Реал" – "Атлетико": Суперкубок УЕФА, 15 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 22.00 (мск)