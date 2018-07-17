Антуан Гризманн: "Горжусь тем, что отказал "Барселоне"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Хорватией (4:2) в финале чемпионата мира-2018 заявил, что он ждет начала нового сезона. В июне 27-летний форвард подписал новый контракт с "матрасниками", он рассчитан до лета 2023 года.

– Отказ "Барселоне"? Это было мое решение, я горжусь им, – цитирует As Гризманна. – Теперь я предвкушаю начало нового сезона в составе "Атлетико". Осталось немного времени до того, как мы будем бороться за Суперкубок УЕФА. Мы собираемся выиграть его.

Соперником "Ателтико" по матчу за Суперкубок УЕФА будет "Реал". Встреча состоится 15 августа в Таллине.