Живоглядов: ЦСКА, "Спартак" или "Краснодар"?

Как стало известно "СЭ", 23-летний защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее межсезонье. К россиянину проявляют интерес сразу три клуба премьер-лиги - ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". И армейцы, и спартаковцы и "быки" уже выходили на представителей уфимцев, со всеми проведены предварительные переговоры.

Сам футболист склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и личного знакомства с главным тренером команды Виктором Гончаренко, с которым они вместе работали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА - не фаворит.

Напомним, ранее на сайте "Краснодара" появился профайл Живоглядова в форме "Динамо".

В чемпионате-2017/18 защитник провел за "Уфу" 28 матчей, отметился двумя голами, четырьмя результативными передачами и получил семь желтых карточек. (Андрей СИЗЯКИН)