Защитник "Бетиса" перешел в "Спортинг" за 3 миллиона евро

Защитник "Бетиса" Кристиано Пиччини продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает Football Italia. 24-летний футболист обошелся португальскому клубу в 3 миллиона евро, контракт рассчитан на пять лет.

На игрока претендовала "Фиорентина" и могла выкупить футболиста, однако отказалась от этой идеи и получила от "Спортинга" компенсацию на трансфер. Такая опция была прописана в контракте при переходе Пиччини в "Бетис".

За испанский клуб он выступает с 2014 года, в текущем сезоне Пиччини провел 25 матчей в клубных соревнованиях, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.