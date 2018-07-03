В брестском "Динамо" опровергли интерес Марадоны к Лосано

Сегодня портал Onefoolball.com появилась информация, в соответствии которой председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона выразил заинтересованность в приглашении в команду 22-летнего нападающего ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано. Голландцы оценивают форварда в 40 миллионов евро.

– Эти данные не соответствуют действительности, – заявили "СЭ" в пресс-службе белорусского клуба. – Наша спортивная дирекция не подтверждает новость об интересе Марадоны к этому футболисту. (Константин КОЛМАКОВ)

Марадона хочет видеть в брестском "Динамо" Лосано, стоящего 40 млн евро