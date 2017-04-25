Уокером интересуются "МЮ" и "Ман Сити", решение игрок примет в конце сезона

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Кайл Уокер примет решение о своем будущем в конце сезона после переговоров с главным тренером Маурисио Покеттино, сообщает Daily Telegraph. К футболисту проявляют интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также в числе претендентов называется "Бавария".

Существует вероятность, что Уокер все же покинет "Тоттенхэм". По информации СМИ, игрок остался недоволен тем, что в матче 1/2 финала Кубка Англии против "Челси" (2:4) он остался на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме. Всего в текущем сезоне он провел 35 матчей и сделал 6 передач во всех турнирах.