СМИ: "Реал" определился с заменой Кроосу

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть клуб в следующем году. Как утверждает портал Goal, на 28-летнего немца претендует "Бавария", которая готова приобрести его за 90 миллионов евро.

"Реал" рассматривает полузащитника "Интера" Марсело Брозовича в качестве замены немецкому футболисту. Стоимость 26-летнего хорвата оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провел 17 матчей за "Реал", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Брозович принял участие в 16 встречах, в которых отметился 2 забитыми мячами.

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