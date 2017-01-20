СМИ: "Ницца" и "Бордо" претендуют на игрока "Зенита" Маурисиу

Полузащитник "Зенита" Маурисиу может продолжить карьеру во Франции, сообщает Footmercato. "Ницца" и "Бордо" уже контактировали с агентом 28-летнего футболиста, чтобы узнать о возможности приобретения игрока в зимнее трансферное окно. Французские клубы надеются арендовать Маурисиу до конца сезона, в связи с отъездом нескольких футболистов на Кубок Африки.

Бразилец играет за "Зенит" с 2016 года, куда перешел из "Терека". За петербургский клуб он провел 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 передачи. Начинал карьеру Маурисиу во "Флуминенсе". Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.