12:51 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Ницца" и "Бордо" претендуют на игрока "Зенита" Маурисиу

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Полузащитник "Зенита" Маурисиу может продолжить карьеру во Франции, сообщает Footmercato. "Ницца" и "Бордо" уже контактировали с агентом 28-летнего футболиста, чтобы узнать о возможности приобретения игрока в зимнее трансферное окно. Французские клубы надеются арендовать Маурисиу до конца сезона, в связи с отъездом нескольких футболистов на Кубок Африки.

Бразилец играет за "Зенит" с 2016 года, куда перешел из "Терека". За петербургский клуб он провел 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 передачи. Начинал карьеру Маурисиу во "Флуминенсе". Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Darkman79

alex-ls опять арендовать, нищеброды... У них просто нет своего газового месторождения)))

18:09 20 января

alex-ls

опять арендовать, нищеброды...

14:21 20 января

shpasic

а Юсупова они не хотят?))

12:56 20 января

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