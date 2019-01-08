СМИ: Модрич хочет перейти в "Интер", "Реал" интересуется Икарди

Полузащитник "Реала" Лука Модрич хочет стать игроком "Интера", сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, хорват ранее уже мог перейти в итальянский клуб, но "Реал" гневно отверг такой вариант. Он все еще надеется, что переход в "Интер" осуществится. Нерадзурри проявляют интерес не только к нему, но и к другому полузащитнику "королевского клуба" Тони Кроосу. Модрич отказался продлить контракт, истекающий в 2020 году.

При этом, по данным Corriere dello Sport, "Реал" по-прежнему хочет приобрести форварда "Интера" Мауро Икарди. В его контракте прописана сумма отступных в 110 миллионов евро.

33-летний Лука Модрич в текущем сезоне провел 25 матчей за "Реал" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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