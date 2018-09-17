18:01 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" нашла замену Суаресу

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"Барселона" может приобрести нападающего "Тоттенхэма"  Харри Кейна. Как утверждает портал Goal, руководство каталонского клуба рассматривает 25-летнего англичанина в качестве замены форварду Луису Суаресу

Сообщается, что боссы сине-гранатовых сомневаются в том, сможет ли 31-летний уругваец и далее выступать на высоком уровне. Трансфер Кейна запланирован на следующее лето.

В текущем сезоне Кейн провел 5 матчей за "шпор" и забил 2 гола. Суарес принял участие в 5 играх в составе "Барселоны" и отметился 3 забитыми мячами.

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