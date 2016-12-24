Рубен Рочина: "В России все намного лучше, чем я ожидал"

Защитник "Рубина" Рубен Рочина, перешедший в казанский клуб летом этого года из "Гранады", отметил, что ожидал от России более низкого уровня жизни и футбола. По словам испанца, его все устраивает в Казани и клубе.

- Пока все идет отлично, - приводит Ideal слова Рочины. - В России все намного лучше, чем я ожидал. И уровень жизни, и футбола. Я неплохо адаптировался. Казань - третий город в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Между ними есть разница, но в Казани мне хорошо. У Хави Грасии все идет нормально. У нас с ним хорошие отношения. Есть проблемы в общении с партнерами по команде из-за языкового барьера. Многие не говорят даже на английском.

У нас трудный сезон. Команда будет бороться во второй части сезона. Надеюсь, мы поднимемся в таблице. Рассчитываю доработать свой контракт до конца, но это сложный вопрос. В футболе может всякое случиться. Когда я подписывал соглашения с "Гранадой" на четыре года, то не предполагал, что через два окажусь в совсем другой стране.