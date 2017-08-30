Рой Кин: "Бекхэм и ван Нистелрой сейчас стоили бы по миллиарду, Гиггз - 2 миллиарда"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин отметил, что клубы сейчас тратят необоснованно большие суммы на приобретения игроков. Ранее "ПСЖ" установил трансферный рекорд, заплатив за нападающего "Барселоны" Неймара 200 миллионов фунтов стерлингов.

- Это невероятные цифры, - приводит The Telegraph слова Кина. - Тем более когда речь идет о посредственных игроках. Я не слишком хорошо в этом разбираюсь, но на рынке сейчас действительно мало хороших футболистов. Когда за средних игроков платят по 30-40 миллионов фунтов стерлингов, это заставляет почесать голову.

Наверное, Руд ван Нистелрой сейчас столи бы миллиард, как и Бекхэм. А Райан Гиггз - два миллиарда. Я? Всего 3,75 миллиона фунтов (за эту сумму "МЮ" купил ирландца в 1993 году - прим.ред.).