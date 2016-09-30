Рикард Шлипер: "Переход Гарая из "Бенфики" в "Зенит" выглядел странно"

Бывший агент защитника Эсекиэля Гарая Рикард Шлипер не исключил, что игрок перешел из "Бенфики" в "Зенит", потому что не знал об интересе со стороны "Баварии". По его словам, мюнхенцы были готовы заплатить за трансфер аргентинца сумму, которая в несколько раз превышала предложение сине-бело-голубых.

- Летом 2014 года "Бавария" была готова заплатить за его переход 20 миллионов евро, - приводит Marca слова Шлипера. - Также клуб предлагал условия контракта, которые были выше тех, которые предложили россияне. Не исключаю, что он просто не знал об интересе со стороны мюнхенцев. Его переход стоил больше шести миллионов евро. Не удивлен, что "Реал" обратился в CAS. Этот трансфер выглядел странно с самого начала.

Напомним, "Реал" имел право на получение половины от суммы за переход Гарая в другой клуб. В 2014 году защитник стал игроком "Зенита", который заплатит за его трансфер шесть миллионов евро.