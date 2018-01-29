Промес и "Саутгемптон": что правда, а что вымысел

Один из аутсайдеров чемпионата Англии (18–е место после 24–х туров) не оставляет попыток приобрести 26-летнего нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Руководство "святых" действует через агентов голландца, предлагая зарплату, которая превышает оклад форварда у чемпионов России (это 3,2 миллиона евро в год), и ряд других заманчивых финансовых условий.

При этом, по нашим данным, самому московскому клубу "Саутгемптон" пока не хочет платить 30 миллионов евро – напомним, что именно такая сумма указана в контракте Промеса с красно–белыми в качестве отступных. Есть и еще один нюанс: 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов евро лично он получит около 4,5. Соответственно, англичане должны раскошелиться почти на 35 миллионов. На данный момент "святые" к этому не готовы, однако переговоры продолжаются. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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