Маурисио Перейра – о причине ухода из "Краснодара": "Решение приняли вместе с семьей"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра​ принял решение покинуть команду, чтобы его 6-летний сын мог ходить в школу, где говорят на испанском языке, сообщает El Paris.

Маурисио Перейра летом может перейти в "Валенсию", где выступает Черышев

– Я в курсе, что ко мне есть интерес. Некоторые команды уже обращались с предложениями. Мы с моей семьей решили, что с "Краснодаром" контракт продлен не будет. Я доиграю полгода в России и все.

У меня есть сын, которому скоро пора будет идти в школу. Ему сложно говорить по-русски. Мы хотим поменять обстановку и найти место, где он сможет говорить на испанском.

Я в России уже шесть лет. Мне повезло играть за отличный клуб. Когда я только пришел в команду, никто не знал, чего от нее ожидать. Мне довелось найти развивающийся проект и поучаствовать в нем, – приводит слова Перейры El Pais.

В текущем сезоне 28-летний уругваец сыграл в 22 матчах за "Краснодар", забил один гол и отдал пять голевых передач.

Все о трансферах – здесь.