"Лион" продаст Вальбуэна за 4 миллиона евро

Стали известны подробности перехода полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна в "Фенербахче". Как утверждает Le Progrès, французский клуб получит за экс-игрока московского "Динамо" 4 миллиона евро. В 2015 году "Лион" приобрел вингера у российского клуба за 6 миллионов евро.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что вскоре 32-летний француз присоединится к новой команде, и подпишет трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.