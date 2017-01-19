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Кассано хочет расторгнуть контракт с "Сампдорией"

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Нападающий "Сампдории" Антонио Кассано может расторгнуть контракт с клубом. Как сообщает Sky Sports, бывший игрок сборной Италии собирается обсудить с президентом Массимо Ферреро и адвокатами досрочное расторжение соглашение. Кассано вернулся в "Сампдорию" в 2015 году, в текущем сезоне он не провел еще ни одного матча. Ранее игрока хотел подписать его родной "Бари", но он не хочет переходить в серию B. Также сообщалось об интересе к нему из Китая. Отметим, что нападающий славится тяжелым характером и почти из всех клубов уходил со скандалом.

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