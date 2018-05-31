21:21 | Футбол — Трансферы

Испанские топ-клубы сразятся за Шкриньяра

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"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поспорят за защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает испанское издание Sport. Миланский клуб требует 70 миллионов евро за 23-летнего словака.

"Реал" рассматривает игрока в качестве перспективной замены Серхио Рамосу, а "Барселона" – Жерару Пике. "Атлетико" интересовался словаком еще в период его выступления за "Сампдорию", однако не смог составить конкуренцию "Интеру".

В минувшем сезоне Шкриньяр провел 38 игр в серии А и забил 4 гола.

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German S.-P.

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